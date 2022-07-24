شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلو جرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.5 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات . ‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها. - فاصوليا بـ15‎ جنيها. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. - بامية بـ23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.