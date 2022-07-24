شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات .
- الخيار بـ 8.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 5 جنيهات.
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.