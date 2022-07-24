شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تختتم غدا فعاليات دورة كبار علماء الهند والان مع تفاصيل الخبر
كما سيتم تكريم الأئمة والواعظات المشاركين في بعثة الحج لهذا العام 1443هــ، وهم:
أولًا : المرافقون لبعثة حج الداخلية
الأئمة، وهم :
1. فودة السيد أحمد فودة
2. محمود ضاحي عبد الرؤف حافظ
3. عبدالله السيد علي علي رحيم
4. أحمد عبدالهادي علي محمد حيدة
5. سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة
6. أحمد محمد عبدالعال عبدالحميد
7. محمد محمود محمود العدل
الواعظات، وهن :
1. يمنى محمد أبو النصر مقدم عبدالعال
2. لمياء محمد حسني بشارة
ثانيًا : المرافقون لبعثة حج التضامن
الأئمة، وهم :
1. أحمد السيد طه حسانين
2. محمد يوسف بدري أحمد
3. محمد حسن عبدالعظيم حسن
4. محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي
الواعظات ، وهن:
1. وفاء عبدالسلام عبد السلام إبراهيم
2. نيفين حسن أنور مختار
3. جيهان ياسين يوسف محمد
4. مرفت عزت محمد
ثالثًا : المرافقون لبعثة حج السياحة، وهم :
1. محمد علي محمد الشاذلي
2. محمود حسن محمود حسن
3. عمر عبدالناصر يحيى البشلاوي
4. عبدالله محمد مصطفى محمد