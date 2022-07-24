شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية عالميا بالتصنيف الصينى "شنجهاى" لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تواجد الجامعة فى 15 تخصصا علميا بالتصنيف الصينى (شنجهاي) للتخصصات لعام 2022، مشيرا إلى أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم فى 8 تخصصات، وواحدة من أبرز الجامعات التى تدخل ضمن 4 تخصصات رئيسية من خمس موضوعات رئيسية شملها التصنيف لهذا العام.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا حيث دخل 4 تخصصات علمية بين افضل 200 جامعة عالمية أبرزها العلوم البيطرية والصحة العامة وصنفت من بين أفضل 150 تخصصا، بينما جاءت علوم وتكنولوجيا الأغذية والصيدلة والعلوم الصيدلانية ضمن أفضل 200 على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور الخشت، أن التخصصات المصنفة تمتاز بمواكبتها وظائف المستقبل حيث جاءت تخصصات علوم وتكنولوجيا الآلات والهندسة المدنية والعلوم الزراعية والرياضيات وطب الأسنان وعلوم الفم ضمن أفضل 300 تخصص عالمي، موضحا أن هذا يؤكد تميز جامعة القاهرة فى مصر حيث يوجد منها 3 موضوعات لم يصنف بها فى مصر غير جامعة القاهرة فقط.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف شهد أيضا عدة تخصصات ضمن أفضل 400 على مستوى العالم ومن بينها علوم وهندسة الطاقة و الطب السريرى والتكنولوجيا الطبية، كما شمل التصنيف عدة تخصصات من بين أفضل 500 على مستوى العالم وهى تخصصات علوم وهندسة الحاسب الآلى والهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية، مؤكدا على أن جميع التخصصات المصنفة عالميا تراع أحدث النظم التعليمية بما تساهم فى خريجى مميزين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن نجاح جامعة القاهرة فى التواجد بصفة دائمة للعام الرابع على التوالى ضمن التصنيف الصينى هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، على عكس عدد من الجامعات العالمية التى تواجدت بالتصنيف ثم تراجعت أو التخصصات التى احتلت مراكز متقدمة ثم اختفت من التصنيف على المستوى الإقليمى والدولي، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن هذا التميز نتيجة لجهود إدارة الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن ترتيب جامعة القاهرة طبقا للمعايير المحددة التى يستخدمها هذا المصنف يقع فى الفئة من 401 الى 501 عالميا ضمن 1.5% من الجامعات العالمية الراقية والاولى بمصر، وذلك من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.