شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 10.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون و96 ألفاً و319 ريالا سعوديًا، أى ما يوازى 10 ملايين و544 ألفاً و 484 جنيها مصريا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال يونيو الماضى عن توفير 500 فرص عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 1500.

وأوضح الملحق العمالى بالرياض، أنه تم خلال الشهر تسوية 600 شكوى وديًا، وإحالة 250 شكوى للقضاء بإجمالى الشكاوى 850 شكوي، فضلا عن القيام 15 زيارة للجهات الحكومية، و10 زيارات لأصحاب الأعمال، و40 لقاءً واجتماعات مع التجمعات العمالية، و3000 استشارة عمالية، من إجمالى 3065 زيارة ولقاءً واستشارة.