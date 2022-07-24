شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة شلالات نياجرا بألوان العلم المصرى احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضيئت شلالات "نياجرا" الشهيرة عالميا بألوان العلم المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بتنظيم من السفارة المصرية في أوتاوا وسط حضور مكثف من السائحين والعديد من أبناء الجالية المصرية الذين حرصوا على متابعة هذا الحدث الرائع.

تأتي إضاءة الشلالات للمرة الثالثة على التوالي من الجانب الكندي ضمن العديد من الفعاليات الهامة، التي نظمتها السفارة والجالية المصرية بمناسبة العيد القومي والاحتفال بشهر الحضارة المصرية في مقاطعة أونتاريو، حيث نظمت السفارة بقيادة السفير أحمد أبوزيد حفل استقبال بمقر إقامة السفارة في العاصمة أوتاوا بمناسبة العيد القومي يوم الأربعاء الماضي حضره باقة من أرفع الدبلوماسيين في أوتاوا وقيادات الجالية المصرية من شتى أنحاء كندا وممثلة عن الحكومة الكندية، كما تم رفع العلم المصري خارج مقر برلمان أونتاريو بمدينة تورونتو أول أمس الجمعة، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي وشهر الحضارة المصرية.