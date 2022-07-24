شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التقديم لمدارس المتفوقين متاح لفئات من الطلاب.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم لمدارس المتفوقين متاح حتى 25 يوليو الجارى للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكتروني وهم مستوفون لشروط القبول بهذه المدارس، موضحة أن التقدم يدويًا من خلال تقديم أوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وحتى موعد أقصاه 25/ 7/ 2022 هم الفئات الآتية:

- طلاب أبناؤنا في الخارج.

- طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي مستوفين لشروط التقدم.

- الطلاب التي زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

- الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمين إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

- الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- الطلاب المصريون فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

وأضافت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يقدموا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطلاب بأرقام الجلوس وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.