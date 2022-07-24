شكرا لقرائتكم خبر عن يعالج الأمراض الجلدية وفقر الدم.. تعرف على 8 فوائد لأكل الطحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، وجود عدد من الفوائد الغذائية لتناول الطحال، موضحه أن أهمها:

1- أثبتت الدراسات الحديثة أن الطحال يساعد الأشخاص المصابون بمرض الملاريا على الشفاء .

2- الطحال هو علاج فعال لمرضى فقر الدم خاصة المسبب للأورام السرطانية .

3- تناول الطحال يؤدي إلى معالجة الأمراض الجلدية مثل الحكة والبرص.

4- يحتوي الطحال على فيتامينات ( أ، ب1، ب2، ب6، ب12).

5- يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد فتناول قطعة واحدة منه يوميا توفر 45% من حاجة الإنسان للحديد اليومية، كما يحتوي على الزنك و النحاس اللذان يكونان هيموجلوبين الدم كذلك المنجنيز و الفسفور.

6- كما يعد الطحال غنيا بفيتامين البنتوثينيك الذي يقوم بكافة العمليات الحيوية داخل الجسم و يقوم بتحويلات الطاقة بجسم الإنسان.

7- يعد الطحال من أهم الأطعمة للمرأة الحامل لاحتوائه على الفوليك أسيد والذى تحتاجه المرأة والجنين فى الحمل.

8- كما أن الرازى أبو الطب أشاد بتناول الطحال خاصة طحال الخروف مطبوخا لاحتوائه على البروتينات التي تزيد من نشاط الإنسان مع انخفاض نسبة الدهون به فلا يسبب تصلب الشرايين و لا زيادة في الوزن .