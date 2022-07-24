شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات النقل الأزهرى "دور ثان" و10 أغسطس للشهادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى بالمدارس الأزهرية، حيث يبدأ طلاب الصف الرابع امتحاناهم بمواد الرياضيات - المهام الأدائية - المهارات المهنية، فيما يمتحن طلاب الصف الخامس مادتى العلوم والحاسب الآلى.

فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.

أما امتحانات النقل الإعدادى فتنطلق اليوم ، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانات مادتى أصول الدين "ورقة أولى" التفسير والحديث، والعلوم.

فيما يبدأ طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحاناتهم اليوم بمادتى أصول الدين "ورقة أولى" التفسير والحديث، والعلوم.

أما طلاب النقل الثانوى فتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي للقسم العلمى اليوم بمادتى البلاغة والهندسة، أما الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى فيبدأون امتحاناتهم بمادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات.

أما طلاب القسم الأدبى فيبدأ طلاب الصف الأول امتحاناتهم اليوم يوليو بمادتى البلاغة والمنطق، أما طلاب الصف الثانى بمادتى الحديث والفلسفة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قرر ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي - القراءات - معاهد البعوث)، التي كان من المقرر عقدها اليوم السبت الموافق 2022 /7/23م إلى الخميس الموافق 2022/7/28م، وذلك بناء على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات اليوم الأحد الموافق لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.