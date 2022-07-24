شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا يصل القاهرة فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي مساءالسبت، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 24 ساعة، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، "يبدأ لافروف جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وسوف يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية".

وأضافت المصادر، أن لافروف وصل علي متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من المسئولين.

يذكر أن لافروف قال في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق، إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.