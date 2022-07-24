شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية أمريكا": مبعوث القرن الأفريقى يزور مصر وإلإمارات وإثيوبيا بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/، أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر سيزور مصر والإمارات وإثيوبيا في الفترة من 24 يوليو حتى الأول من أغسطس المقبل.

وأشارت الخارجية الأمريكية- في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي- إلى أن هامر سيؤكد دعم بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

وأضاف البيان أن الدبلوماسي الأمريكي سيجري خلال زيارته إلى أديس أبابا مشاورات مع الاتحاد الإفريقي، الذي تعقد تحت رعايته محادثات سد النهضة.



كما ستتاح له، خلال فترة تواجده في إثيوبيا، فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تقديم المساعدة الإنسانية، والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراي، بحسب البيان.



وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وأمن وازدهار لجميع أطراف الشعب الإثيوبي.