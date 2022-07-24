"التعليم" تعقد اختبارات قبول المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية

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القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، على مدار يومين.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تقدموا إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح، الاطلاع على موعد الامتحان ومقار اللجان وارقام الجلوس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان سيعقد يومي الاحد 24/7/2022 والاثنين 25/7/2022 لطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، حيث ستجرى الامتحان بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية ، وعلي الطلاب طباعة ارقام الجلوس والتوجه لمقر الاختبارات في المواعيد المحددة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه يمكن الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار اللجان عبر الرابط التالى " https://npds.emis.gov.eg/.

زأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022/2023، من جميع محافظات الجمهورية للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة التقديم إلكترونيًا بداية من السبت الموافق 16/7/2022 من خلال الرابط Exls.emis.gov.eg ويستمر الموقع في قبول الطلبة المتقدمين حتي إغلاق الموقع يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.

ويجري امتحان الطلاب المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم اختيار (150) طالب الأعلى مجموع في الدرجات.

ويجري الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية لعدد (150) طالب الذي وقع الاختيار عليهم وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص للجميع وذلك لاختيار (60) طالب.

ويتم خلال الكشف الطبي والاختبارات استضافة الطلاب بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة بالجيزة، ونقلهم ذهابًا وإيابًا إلى الكلية الفنية العسكرية تحت إشراف هيئة إشراف إداري من العاملين بقطاع التعليم الفني.

وعقب إعلان النتيجة النهائية باسماء الطلاب المقبولين يقوم الطلاب باستكمال إجراءات تقدمهم للمدرسة.