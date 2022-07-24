الزراعة تعلن انخفاض أسعار الأعلاف وكرتونة البيض بـ62 جنيها بمنافذ الوزارة

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن بعض المحلات ترفع من سعر كرتونة البيض فى الأسواق، لافتا إلى أن البورصة هى أساس التسعير، والمنتج لو باع البيض بخسارة هيقفل تانى يوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب سماع صوت الفلاح عندما يخسر، وألا نسمع لصوت المستهلك فقط عند ارتفاع الأسعار.

ولفت السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أنه يجب أن يكون هناك هامش ربح مناسب حتى يستمر الإنتاج، مضيفا أن جمع البيض قد يكون فيه نافق كتير، أو جمع البيض تقليدى وتكلفته أعلى وهذا يرفع من التكلفة.

وأوضح أن أسعار الأعلاف انخفضت ما أثر على أسعار الدواجن، موضحا أن الوزارة تبدأ من الغد بضخ بيض أبيض بسعر 62 جنيها للطبق على أن تستلمه من المنتج بـ 60 جنيهًا وتتحمل الوزارة تكلفة النقل.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة، أن استثمارات قطاع الدواجن تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا فى الأسواق.

واستبعد السيد القصير، وزير الزراعة، فكرة تخزين البيض من قبل المنتجين لبيعه بسعر أكثر، حيث هذا ينتج عنه نسبة فاقد أعلى، موضحا أن مصر رقم 89 فى ترتيب الدول من بين 105 فى انخفاض أسعار البيض.