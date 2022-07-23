شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة قراء القرآن الكريم ترفع قضية سب وقذف ضد عضو سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، بيانا حول قيام إحدى الصفحات على موقع الفيس بوك بمهاجمة النقابة وسبها والطعن فى مجلس إدارتها، وكتب أحد الأشخاص أنه قطع كارنيه النقابة لأنها تبيع العضوية.

وقالت النقابة، أن من يسب النقابة ويطعن بها ويدعى "ح.ا"، من دكرنس محافظة الدقهلية كان عضوا بالنقابة إلى عام 1999 تقريبا ولم يسدد اشتراكه من تاريخه لذا فهو مفصول تلقائيا بحكم قانون النقابة، مضيفة "و بالنسبة لما ذكره هذا المدعو فى تعليق على أحد المنشورات على الفيس بوك فقامت النقابة بتكليف المستشار القانونى برفع قضية سب وقذف لأن النقابة تثق كل الثقة بقضاء مصر الشامخ وسوف يتم إعلان أرقام القضايا خلال أيام".

وتابعت النقابة:" بالنسبة للصفحة المحرضة والتى تشوه صورة مجلس إدارة النقابة بدون دليل أو علم وهى صفحة المدعو "خ.ا" فلقد تم عمل بلاغ للنيابة العامة بسوهاج ومباحث الانترنت لمعاقبة صاحبها على افترائه على النقابة بالرغم من عدم حصوله على عضوية النقابة أو على أى مؤهل فى القرآن وعلومه ليس متخصصا فى ذلك بل تأكدنا من حصوله على دبلوم تجاره مما يجعل كل ما يفتى به هو محض افتراء سوف يتم مواجهته بالقانون.

واختتمت النقابة قائلة :"إن مجلس النقابة وبفضل الله أحدث طفرة غير مسبوقة فى محاربته للمبتدئين والمتجرئين على كتاب الله بدون تهاون من منطلق قانون النقابة التى أنشأت للدفاع عن القرآن والحفاظ عليه وعلى أحكامه واهله المخلصين".