شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة ترفع مستوى الترصد بجميع المنافذ البرية والبحرية للكشف عن جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة رفعت مستوى الترصد والاشتباه فى جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"الخليج 365" أنه تم عمل دليل إرشادى للأطباء فى جميع محافظات الجمهورية يوضح كيفية التعامل مع الحالات المصابة بمرض جدرى القرود أو المشتبه فى إصابتها بالمرض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم توفير الكواشف الخاصة بالكشف عن المرض بين الحالات المشتبه فى إصابتها، وتابع: نهدف للكشف المبكر عن أى حالات مصابة بالمرض وسرعة عزلها حال وجودها وعلاجها.

ووفقا لتقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فإن مرض الجدرى مرض خطير وكان يهدد ثلث العالم لكن العلم توصل إلى لقاح أدى للقضاء على المرض عام 1980 وبالنسبة لجدرى القرود فهو أحد الفصائل الخاصة بالجدرى مشيرة إلى أن لقاح الجدرى فعال بنسبة 85% فى الوقاية من جدرى القرود وقالت التقارير إنه فى عام 2019 تم الكشف عن لقاحين مخصصين لمرض جدرى القرود ولكن لم يتم انتاجهم حتى الان لان الاصابات لم ترتق لحد الجائحة.

وأوضحت تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن مرض الجدرى ليس خطيرا وليس مدرجا ضمن التطعيمات الاجبارية ولكنه من التطعيمات الضرورية ويمكن الحصول علية من عمر عام فاذا كان الطفل فوق عام وحتى 13 عاما يحصل على جرعتين بينهما 3 شهور بينما لو أكبر من 13 عاما يحصل على جرعتين بينهما شهر.