شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 16 ألف إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى 75 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بمرض جدرى القرود على مستوى العالم 16000 حالة فى 75 دولة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365" أن الإصابات تنتشر فى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع أن جدرى القرود لا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسى فقط، بل من خلال التلاصق المباشر بشخص مصاب به بالفعل، وفترة الحضانة الخاصة بالفيروس تصل إلى 3 أسابيع، وهناك حالات الأعراض تظهر عليها وتختفى من تلقاء نفسها ولا تستدعى الدخول إلى المستشفيات، وحالات أخرى تحتاج إلى تلقى اللقاح، مطمئنا المواطنين بشأن توافر لقاحات جدرى القرود.

وأوضح عبدالغفار، أن التشخيص الطبى لفيروس جدرى القرود تم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية لتوضيح الفرق بينه وبين الجدرى المائى والجديرى، لافتا إلى أن الميزة الفارقة بين الثلاث فيروسات أن جدرى القرود من أهم علاماته تورم الغدد الليمفاوية، وبعد ذلك يظهر الطفح الجلدى وارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والتكسير فى العضلات.