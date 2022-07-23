شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 29 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية بالمراكز والأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة، جهود المراكز والمدن والأحياء في إزالة 29 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وبناء مخالف فقد اطلع المحافظ علي جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة بقرية منيل السلطان وجزيرة الكريمات علي مساحة 850 م .

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة مخالفات بناء بالدور الثالث بعقار بقريه الشيخ عثمان بالإضافة الى إزالة مخالفات بناء أسوار علي أرض زراعية خلف مجمع المدارس ومنطقة الثلاث كباري و إزالة تعديات علي الطريق العام بميدان عزت عاشور بقرية أم خنان .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في إزالة ٧ تعديات علي الأراضي الزراعية بناء بالطوب الأبيض بلوكات وغرف وأسوار بقري بهرمس ووردان والقطا بمساحات تتراوح بين 175م , 100 م , 80م وأسوار بطول 700 م بمنطقة غرب الرياح بأبو غالب وحالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحه 100 م لكلا منهم بقري ابو غالب والمنصورية .

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة مخالفات بناء أسوار بطول 50م بقرية ميت شماس بالمنوات و إزالة 2 حاله تعدي علي أراضي زراعية بمساحات 90 م ، 100م بقرية العطف بالبليدة بمركز ومدينة العياط .

وفي مركز الصف تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بناء مخالف لغرف بالبلوك الابيض بناحية الديسمي .

وفي قطاع الاحياء تابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في إزالة مخالفات بناء بالدور العاشر بعقار بشارع الشربيني المتفرع من شارع فيصل وإزالة دور مخالف بعقار بشارع مصطفى الأسيوطي .

وقام حي العجوزة بإزالة سقف تم إعادة بناءة من قبل المخالف بالدور التاسع بدون ترخيص بالعقار ( 2 ) شارع اخبار اليوم بأرض اللواء، كما قام حي الهرم بإزالة جمالون مخالف في المهد بشارع الفحامين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.