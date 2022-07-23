الخليج 365.. الرئيس السيسى: مستمرون بخطى ثابتة للانطلاق للجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 للثورة: مستمرون بخطى ثابتة وواثقة للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.. جهود الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى الصمود أمام التحديات العالمية.. إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم.

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الرئيس السيسى فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 للثورة: مستمرون بخطى ثابتة وواثقة للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة

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