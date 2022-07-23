أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من انتهاء المدة المحددة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم غدا الأحد.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة. وصفت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية يوم الثالث والعشرين من يوليو، بأنه من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر. السيدة انتصار السيسي: 23 يوليو من أهم أيام المجد فى تاريخ مصر المعاصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنجازات الدولة المتلاحقة في مختلف المجالات شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء المستقبل، مؤكدا: "لقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ".

بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. تنتهى غدا الأحد المدة المحددة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم والتى بدأت 2 يوليو الجارى، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة. غدا.. انتهاء المدة المحددة للتقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم أمير قطر ونائبه يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الرئيس السيسي: نفخر بثورة 23 يوليو ونستلهم من أهدافها روح الإصرار والإرادةالرئيس السيسي: إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدمالأكاديمية الطبية العسكرية تعلن فتح باب التسجيل للأطباء البشريين والأسنان

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها وهي الدفعة رقم 4 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. سجلت أسعار الذهب في مصر ختام تداولات هذا الأسبوع ارتفاع ملحوظ، ليسجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 987 جنيها للجرام مرتفعًا حوالي 7 جنيهات على مدار جلسات التداول أمس، قبل إغلاق الأسواق العالمية للذهب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث أغلق السعر العالمي للذهب عند مستوى 1723 دولارا مقابل سعر 1686 دولارا في بعض جلسات التداول منتصف الأسبوع. صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تم فتح باب الحجز لقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة ٢٨م٢ تقريبا للقطعة، بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع. أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سريان منح مهلة 6 أشهر اعتبارا من أمس الأول بدون مقابل تضاف إلى مدة تنفيذ المشروعات بقطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة، والتى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعٍ سابق، تلبية للطلبات المقدمة للهيئة، ولاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمدن الجديدة، وأسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو؛ حيث تحتفل مصر وشعبها وقواتها المسلحة بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، التي بدأت عام 1952 على أيدي الضباط الأحرار، ليبقى يوم الثالث والعشرون من يوليو عام 1952 محطة فارقة في تاريخ مصر الحديثة، نستمد منها القوة والعزيمة للمضي قدمًا نحو التنمية والاستقرار والحياة الكريمة. بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج الأول من نوعه لمرض البهاق والذى يسمى كريم " Opzelura" الذى تنتجه شركة "إنسايتس" كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق، في هذا التقرير نتعرف على بعض المعلومات عن كريم "أوبزيلورا" لعلاج البهاق، بحسب ما نشر موقعى " rxlist" و dermatologytimes". دواء جديد يبعث الأمل لمرضى البهاق.. تعرف على طريقة استخدامه هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو الإسكان: بدء سريان مهلة 6 أشهر بدون مقابل لمدة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43أسعار الذهب اليوم فى مصر .. عيار 21 يغلق عند 987 جنيها للجرامالإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة