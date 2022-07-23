شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الابتهال الدينى المنضبط يسهم فى تنمية الحس الروحي والإيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمبتهلين المسجلين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الراغبين في المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والندوات العامة بالمساجد الكبرى اليوم السبت 23/7/2022م بقاعة حراء، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإحياء المناسبات الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير عبر الندوات العامة بالمساجد الكبرى.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الابتهال الديني المنضبط يسهم في تنمية الحس الروحي والإيماني، كما أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحضور كتاب: "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" الذي يتضمن مجموعة مختارة من شعر المدائح النبوية، وكتاب: "مشروعية الدولة الوطنية" الذي يتضمن مجموعة مختارة من الشعر الوطني.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت أسبوعها الثقافي بالمساجد الكبرى والبداية بالأسبوع الثقافي الأول من مسجد الإمام الحسين، ويتضمن الأسبوع الثقافي محاضرات لعلماء دين وكتاب ومفكرين مع تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وتكون اللقاءات بين المغرب والعشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء، لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية.