شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع الطبيب المصري المعتدى عليه في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الطبيب المصري بالسعودية أيمن عبدالسلام محمد رزق، والذي يعمل بوزارة الصحة السعودية مديراً بمركز السموم بمنطقة القصيم، شمال المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 60 عاما، بعد تعرضه لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم، نتج عنها إصابته بثلاثة أعيرة نارية في صدره، فضلا عن ضربه بساطور في ذراعه.

وخلال تواصلها مع الطبيب المصري أيمن عبد السلام وزوجته، اطمأنت السفيرة نبيلة مكرم، على حالته الصحية، حيث تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له واستخراج الطلقات النارية من صدره وهو الآن بحالة جيدة، كما سيتم إجراء جراحة أخرى في ذراعه، مؤكدة تقديم كافة أنواع الدعم للطبيب المصري حتى يستكمل مراحل علاجه، متمنية له الشفاء العاجل.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للطبيب المصري أيمن عبد السلام، لما يقوم به من خدمات للجالية المصرية وتقديمه كل المساعدة والدعم لأفراد الجالية المصرية، لافتة إلى أن هذا ليس بغريب عن المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن السلطات السعودية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، مؤكدة على استمرارها في المتابعة والتواصل مع أسرة الطبيب المصري المتواجدة حالياً معه بالسعودية لحين خروجه سالما من المستشفى وحصوله على كافة حقوقه القانونية، بالمتابعة والتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض والتى تتابع الحادث فور حدوثه، كما تتابع سير التحقيقات مع الجاني لحفظ حقوق الطبيب المصاب.

وقد تعرض المصري أيمن عبد السلام لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم على خلفية وفاة أخيه لوجود شبهة جنائية في الوفاة، قررت النيابة العامة تشريح الجثمان، وتنفيذاً لقرار النيابة قام الطبيب الشرعي أيمن عبد السلام بالتشريح وإعداد التقارير.

وتتابع جميع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تطورات تلك الحادثة المؤلمة نظراً لكون الطبيب المصري المعتدى عليه أحد كوادر وزارة الصحة السعودية ومديرا لمركز السموم، وطبيبا شرعياً يقوم بأداء مهام وظيفته الرسمية.