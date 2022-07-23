شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر والقوات المسلحة بذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن ذكرى ثورة يوليو المجيدة تعيد إلى الأذهان وتؤكد على عظمة الجيش المصرى في مساندة حقوق أبنائه، وأنه الحارس الأمين على مقدرات الوطن، كما أنها بمثابة علامة فارقة في تاريخ الأمة، وسجل النضال الوطني للقوات المسلحة المصرية التى انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري العظيم.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل في كل نواحي ومجالات الحياة وفي مقدمتها حقوق وكرامة المواطن ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهدت الأعوام السابقة عددا من المكتسبات لهم في إطار الدمج والتمكين لقضاياهم.