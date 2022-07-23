شكرا لقرائتكم خبر عن بالأحضان والدموع.. المفرج عنهم يودعون خلف الأسوار (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالسجود على الأرض والشكرا لله والدموع وأحضان الأقارب ودع النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية اللجان، لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (727) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط الإفراج بمناسبة الاحتفال بــ (بثورة 23 يوليو لعام 2022م).