شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (65) مسجدًا، منها (54) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(11) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1.الروضة – ميت غمر

مديرية أوقاف الفيوم

2.الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق

مديرية أوقاف البحيرة

3.أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات

4.سيدى ذومال – مدينة الدلنجات

5.الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات

6.براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار

7.شريدح – مركز المحمودية

8.سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية

مديرية أوقاف سوهاج

9.عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية

مديرية أوقاف بنى سويف

10.الرحمن الجهمى – القضابى – الفنت - الفشن

11.الإيمان – قاى – مركز إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط

12.السلام – حى السلام – مدينة ديروط

مديرية أوقاف الجيزة

13.مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر

14.الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف الوادى الجديد

1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة

مديرية أوقاف الدقهلية

2.الدسوقى – برهمتوش- مركز السنبلاوين