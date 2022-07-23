شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يمد فترة تلقى بحوث مسابقة تراث الإمام الماتريدى لنهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مدّ الحد الأقصى لاستقبال البحوث المشاركة فى المسابقة البحثية التى أعلن عنها فى وقت سابق بين باحثى مؤسسة الأزهر الشريف بعنوان: (تراث الإمام الماتريدي) حتى نهاية الشهر الجارى بناء على الطلبات الواردة من الباحثين، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، وبالتعاون مع جمهورية أوزباكستان.

وتستهدف المسابقة باحثى الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة؛ ويمكن للباحثين الكتابة فى أحد المحاور الآتية: جهود الإمام الماتريدى فى المجالات العلمية المختلفة، دور مدرستى دار العياضية ودار الجزجانية فى تأسيس المدرسة الماتريدية، نشأة المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها، جوانب قبول الآخر فى المدرسة الماتريدية، مكانة العقل فى المدرسة الماتريدية، وصف علمى للنسخ المخطوطة والمطبوعة لكتابى (تأويلات القرآن)، (تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفي)، المحفوظة فى خزائن مكتبات العالم، إنشاء مجموعة كاملة لنصوص المدرسة الماتريدية فى مجال علم العقيدة، الأحكام العقائدية فى كتاب (تأويلات القرآن) للإمام الماتريدى (عرض وتحليل)، إعداد ردود تجاه التأويلات غير الصحيحة للمفاهيم الآتية: التكفير – الجهاد - الهجرة وتحقيقها على أساس كتاب (تأويلات القرآن)، دور التراث الماتريدى فى مكافحة التيارات المتطرفة، القضايا العقدية المتمايزة فى المدرسة الماتريدية، ودور المدرسة الماتريدية فى مواجهة المعتزلة.

ويُشترط فى المسابقة مجموعة من الشروط منها: أن اللغات المعتمدة للبحوث هى اللغة العربية والإنجليزية فقط، وأن يتقدم الباحث ببحث واحد فقط فى إطار محاور المسابقة وأهدافها، وأن يكون البحث متسمًا بالجِدَّة والعُمق وفق شروط ومعايير البحث العلمى وإطار منهجى واضح، يكتب فى الصفحة الأولى من البحث: عنوان البحث، واسم الباحث، والجنسية، ومحل الإقامة، والمؤهل الدراسي، وجهة العمل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ولا يذكر فى متن البحث اسم الباحث، أو أية إشارة تكشف عن هويته؛ كما أن آخر موعد لتلقى البحوث يوم 20 يوليو 2022م، ولا يزيد البحث على 100 صفحة، وترسل البحوث وملخصاتها، والسير الذاتية، وصور الرقم القومى أو جواز السفر، عبر النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).

كما يُمنح الفائزون فى المسابقة عدة جوائز على النحو الآتي: المركز الأول: جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) وشهادة تقدير، المركز الثاني: جهاز تابلت وشهادة تقدير، المركز الثالث: تليفون محمول وشهادة تقدير، كما تُنظم رحلة سياحية للفائزين بالمستوى الأول والثانى إلى جمهورية أوزبكستان.