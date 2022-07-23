شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات لاستضافة النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيرى بجوائز 3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي واللجنة العليا المنظمة للماراثون، تقام بموجبها منافسات النسخة السابعة لماراثون زايد الخيري في محافظة الإسكندرية، ويخصص العائد لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى حضره كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد محمد هلال الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، والدكتور عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث بالمجان، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، وسيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بجانب وفد اللجنة العليا للماراثون ومجلس أبوظبي الرياضي.

وحددت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري انطلاقة ونهاية سباقات النسخة السابعة عند استاد الإسكندرية، حيث تتضمن سباقات الماراثون: ٢ كم (ليشمل فئات (أصحاب الهمم، الأطفال تحت ١٠ سنوات، كبار السن فوق ٦٠ سنة)، بجانب السباق الرئيسي لمسافة ١٠ كم (رجال، سيدات)، وتم الإعلان أيضا عن رسوم تسجيل المشاركين في سباقات الماراثون بقيمة ١٠٠ جنيه مصري لدعم مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث، ومن المتوقع أن يشهد الحدث الخيري الإنساني مشاركة ٣٠ ألف من النشء والشباب والفتيات ومختلف المواطنين .

وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استدامة التعاون مع مصر على مستوى استضافة ماراثون زايد الخيري انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع قيادات البلدين والشعبين الشقيقين، مرحباً بجميع السادة ضيوف المؤتمر من مجلس أبوظبي الرياضي، واللجنة العليا المنظمة للماراثون.

وأوضح أن ماراثون زايد الخيري يعد محفلاً رياضياً كبيراً، وإقامته بمصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري الإماراتي، فضلاً عن كونه حدثاً إنسانياً يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعي، مبيناً أن الماراثون يشهد مشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية، كما أنه رمز مكمل لرؤية وزارة الشباب والرياضة من خلال الاستثمار الرياضي من أجل التنمية.

وكشف الوزير عن تنظيم مؤتمر أخر خلال شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الإسكندرية؛ للكشف عن كافة تفاصيل مسار الماراثون الذى سيقام بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، موجهاً الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على التعاون المثمر والتنسيق في استضافة النسخة السابعة من الماراثون بعروس البحر المتوسط هذا العام.

فيما استعرض أحمد هلال الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري التفاصيل الفنية المتعلقة بالماراثون حيث يخصص عائد الماراثون هذا العام لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث بالمجان، وتبلغ إجمالي الجوائز المقدمة 3 مليون جنيه مصري، ومقرر إقامته 23 ديسمبر 2022، مشيراً إلى الدور الفعال الذى يلعبه الماراثون كمشروع إنساني تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وتقديم يد العون لمختلف المشروعات الصحية والخدمية.

من جانبه، وجه الدكتور عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث بالمجان الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة والقائمين على ماراثون زايد الخيري على تخصيص عائد النسخة الحالية من الماراثون لصالح المستشفى، معرباً عن فخره بالمشاركة والتواجد في ماراثون زايد الخيري الذى يعكس التعاون المثمر بين مصر والإمارات.

فيما قالت سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة :"أن المسار الرياضي بين مصر والإمارات يعد واحداً من أبرز وسائل التعاون المشترك بين البلدين لما له من أثر ايجابي على تنشئة الشباب المصري والإماراتي"، متطرقة إلى عدد من المشروعات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بغية تحقيق التنمية الشاملة الشبابية الرياضية، منها "مبادرة دراجتك صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والفعاليات الرياضية، ومسابقات وماراثونات الجري والمشي، والأنشطة الرياضية المختلفة في القرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشرعات تمكين الفتيات وإكسابهن المهارات الحياتية المختلفة من خلال الرياضة، والتوسع في نشر الألعاب الرياضية بالتعاون مع الاتحادات.

من جهته ثمن عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الدعم السخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ورعايته الدائمة لتجسيد المبادرات الخيرية والإنسانية من أرض الإمارات لمختلف دول العالم، مبينا أن استمرارية تنظيم ماراثون زايد الخيري للعام السابع على التوالي في مصر يؤكد ريادة الحدث ورسالته الهادفة ومسيرة عطاءه المتواصلة لمساندة قضايا المحتاجين والمتضررين، تماشيا مع المبادرات الإنسانية التي دأبت عليها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة، وتعزيزا للترابط الأخوي بين الإمارات ومصر والعلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمعهما.

وقال: "نفخر بقيمة ومكانة ماراثون زايد الخيري والذي يحمل أسم مؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، الذي كرس جل همه لتقديم الخير والعون لكافة القضايا الإنسانية حول العالم،" مضيفا:" إن القيادة الرشيدة عززت المفهوم الخيري وأسهمت بإعلاء راية الإمارات الناصعة في كافة مبادرات العطاء ومشاريع الخير والمساهمات الفاعلة التي تقدمها للآخرين."

وتابع : "يمثل الإعلان عن تنظيم ماراثون زايد الخيري في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر الشقيقة للعام السابع لصالح مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 3 مليون جنيه مصر، استكمالا للرسالة والفكرة التي انطلق منها الحدث، لجعل الرياضة منصة حيوية لنشر ثقافة العطاء وأعمال الخير والتواصل مع الشعوب، وتحقيق غايات السلام والتقارب ، مؤكد أن ماراثون زايد بكافة تجاربه السابقة التي أقيمت في مصر حقق نجاحات غير مسبوقة على صعيد المشاركة الكبيرة لأبناء وبنات مصر وحجم التبرعات القيمة التي جناها لمصلحة المستهدفين في كل نسخة، الأمر الذي يؤكد الغايات النبيلة والسامية للحدث، لخدمة كافة المستهدفين من الذين يعانون من أمراض مختلفة، مشيرا إلى أن الماراثون أرسى قواعد الخير ونهج العطاء للإمارات في محطاته العالمية في الحركة الرياضية.

واكمل : "مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لدعم ماراثون زايد الخيري الذي يجسد أسمى القيم ويشجع المجتمعات على تبني الرياضة ودورها في التوعية والتثقيف وجعلها أسلوبا لحياة عموم الفئات في المجتمع بجانب رسالتها الإنسانية لتقديم المنفعة والخير للمتضررين بمختلف القضايا وأداة فاعلة للتأثير والتغيير نحو الأفضل ومحطة هامة لتحقيق السلام والتعايش، متقدما بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر وسعادة الفريق الركن " م" محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة ودورهم الكبير في استمرار عطاءات ماراثون زايد الخيري في مصر، متمنيا النجاح للنسخة الجديدة.

جدير بالذكر أن " ماراثون زايد الخيري" جاء إطلاقه بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2001 وبدأ مسيرته في نيويورك عام 2005، وأقيمت 6 نسخ من قبل للماراثون في مصر، حيث كانت الوجهة العربية الأولى، وبدأت القاهرة بتنظيمه 3 مرات أعوام 2014 و2015 و2016 ثم عام 2017 بمحافظة الأقصر وعام 2018 بمحافظة الإسماعيلية، وأقيمت النسخة الأخيرة بمحافظة السويس في ديسمبر 2020، حيث تم تخصيص العائد لإعادة تشييد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.