شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ مصر بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت سفارة أوكرانيا في القاهرة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة، الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت السفارة الأوكرانية - في بيان نشرته علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم السبت "نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن رغبتنا الصادقة في مواصلة توطيد علاقاتنا الثنائية وتطوير التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا".

وأعربت عن تمنياتها لمصر الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا بالخير والعافية والسلام والرخاء والرفاهية.