شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الأئمة الكازاخيين فى مصر.. تفاصيل لقاء وزير الأوقاف بسفير كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك، وتدريب الأئمة وأعضاء هيئة التدريس الكازاخيين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بالدعوة التي وجهها له فضيلة المفتي العام لجمهورية كازاخستان لحضور مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان سبتمبر 2022م، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف أخذت على عاتقها نشر ثقافة التسامح الديني والإيمان بالتعددية وقبول الآخر، فكان أن أصدرت وزارة الأوقاف أحدث إصداراتها بعنوان: "التسامح منهج حياة"، والذي رسخنا فيه لخلق التسامح، وأنه خلق أصيل في ديننا، وفي ثقافتنا، وفي تكويننا وفطرتنا الإنسانية، كما بينا من خلاله إجماع الشرائع السماوية على جملة من القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي تعد أساسًا للتسامح الديني والعيش الإنساني المشترك.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة أن يكون التسامح منهج حياة لنا، في تعاملنا مع الآخر: في قبوله، واحترامه، وإنصافه، بالقدر الذي نود أن يعاملنا به قبولًا واحترامًا وإنصافًا، وأن التسامح كمنهج حياة يجب أن يشمل كل جوانب حياتنا: بيعًا، وشراءً، وقضاءً، واقتضاءً، ومشاركةً، وحياة أسرية، بل إنه ليتجاوز ذلك كله إلى العفو والصفح وغض الطرف عن الهنات والعثرات وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم.

من جانبه، ثمن السفير خيرات لاما شريف جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها العظيمة في مواجهة الفكر المتطرف.

وأهدى وزير الأوقاف السفير نسخة من كتاب: "التسامح منهج حياة"، كما وجه وزير الأوقاف بناء على طلب السفير الكازاخي بإهداء مكتبة كاملة من إصدارات الأوقاف لأكبر مسجد في العاصمة الكازاخية، كما تم خلال اللقاء مناقشة تدريب الأئمة وأعضاء هيئة التدريس الكازاخيين بأكاديمية الأوقاف الدولية.