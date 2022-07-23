شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه رئيسى هيئتى الأنفاق والطرق والكبارى واستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم وذلك فى المسافة من العين السخنة حتى حلوان مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت الجولة بمتابعة وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهى وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة، ثم توجه الوزير إلى محطة العين السخنة، حيث تابع تقدم أعمال تنفيذ المحطة التى ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة، كما يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهى محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها، وشدد الوزير على سرعة البدء فى أعمال الارصفة وكوبرى المسار بالمحطة وموافاته بتقرير أسبوعى من الاستشارى العام للمشروع (سيسترا ) عن تقدم كافة الأعمال بالمشروع حتى مطروح مع الالتزام التام من كافة الشركات بالجداول الزمنية المحددة.

ثم تفقد وزير النقل الأعمال الجارية بين محطتى العين السخنة والمحطة المركزية لكل من أعمال جسر السكة و جميع الأعمال الصناعية على هذا المسار مثل كباري (وادى حجول- 30 يونيو - كوبرى سيارات العين السخنة الكيلو 4+500 - الإقليمى).

كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه فى المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وحيث تعد من أكبر المحطات فى الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ كوبريى المحاجر والاوسطى ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة نهوهما

ثم استعرض الوزير محطة محمد نجيب فى بداية محور محمد نجيب والتى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسى فيها محطة القاهرة بمنطقة حلوان التى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر القطار والتى تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع، وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذى يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى يتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر وتقدم الوزير وكل العاملين بوزارة النقل بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، معاهدين بالعمل على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لاستكمال تنفيذ كافة مشروعات النقل فى ظل النهضة الكبيرة التى يشهدها هذا القطاع فى عهده.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع للخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب، لافتا إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.