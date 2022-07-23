شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات ومعاناة الفتيات بسبب الزواج المبكر ضمن زواجها قبل 18 يضيع حقوقها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ندوة توعوية للأسر بالحى الـ 11 بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضمن حملة الوزارة " زواجها قبل 18 يضيع حقوقها " بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والدكتورة رشا فهمي أخصائي بالإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، و تقوم الرائدات بوزارة التضامن بتوعية السيدات المستفيدات بعدم الزواج المبكر بجانب أيضا تقديم العديد من الخدمات والدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة".

ورصد تليفزيون ”الخليج 365” قصص وحكايات السيدات ممن تزوجن في سن الطفولة وتعرضن لمشاكل نفسية واجتماعية حتى وفرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات لهن ضمن حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها".

ووفقا لحملة وزارة التضامن الاجتماعي، فإن زواج الأطفال ينتهك الكثير من حقوقهم ومنها، الحقوق الصحية حيث إن زواج الفتيات قبل 18 سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين، وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللاتى تعانين فى الأساس من سوء التغذية وفقر الدم "المتعارف عليها بمسمى الانيميا"، فضلا عن المشكلات النفسية التى يعانى منها الأطفال المتزوجين، كالحرمان من التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة وافتقادهم حنان وتوجيه الوالدين، وعدم استطاعتهم تحمل مسئولية الزواج وتبعاته.

ويعد زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة فى الزيادة السكانية الكبيرة الذى تعانى منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفلا، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفلا.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الزواج المبكر يسبب مخاطر كبيرة للفتاة فى حالة الحمل، إضافة إلى عدم إدراكها كيف تصبح زوجة وأم بسبب صغر سنها، كما أن زواج الفتيات جريمة فى حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا العبء يشكل على الدولة المصرية كافة.

تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (1)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (2)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (3)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (4)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (5)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (6)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (7)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (8)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (9)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (10)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (11)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (12)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (13)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (14)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (15)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (16)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (17)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (18)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (19)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (20)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (21)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (22)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (23)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (24)



تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية (25)