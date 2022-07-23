شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يهنئ الحكومة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج التهنئة للحكومة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكري السبعين لثورة 23 يوليو.

وقال السفير الصيني - في تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم السبت، "يطيب لي أن أتقدم بأحر التهانى إلي الحكومة المصرية الصديقة وشعبها بمناسبة العيد الوطني السبعين لمصر.. وأتمنى لمصر الموقرة الرخاء والازدهار، ولشعبها السلامة والسعادة".