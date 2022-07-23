شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وينشر "الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس كما يلى:

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-82

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى:

العظمى 75-82

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 85-90

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15