شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى اليمنى" يشيد بمواصلة دعم مصر لمسار التضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس الشورى اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمواصلة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مسار التضامن العربي، منوها بوقوف مصر "قيادة وشعبًا وحكومة" إلى جانب الشعب اليمني في مقاومته للحوثيين، ودعم جهود التحالف العربي في مواجهة التوسع الإيراني في العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن بن دغر بعث، اليوم السبت برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو المجيدة، حيث أعرب عن أصدق التهاني إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو التي مثلت منعطفًا هامًا في تاريخ مصر والأمة العربية.

وقال بن دغر: "إننا إذا نهنئكم بهذه الذكرى العزيزة المجيدة، فإننا نستحضر أرواح أبطالها العظماء الذين تحملوا على عواتقهم مشروع الكرامة والعروبة والتضامن وكان لهم الفضل بعد الله في نصرة قضايا أمتنا العربية وشعوبها المقهورة، وفي المقدمة منهم الرئيس جمال عبدالناصر"، مشيرا إلى اعتزاز بلاده لدعم مصر لثورة اليمن على النظام الإمامي الكهنوتي كمثال للدعم المصري لحركة التحرر العربي وللأثر الذي أحدثته ثورة يوليو في حياة الأمة ومستقبلها.