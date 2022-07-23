شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تطلق إشارة البدء بقرية الغرقانة كنموذج أول يعرض بمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إشارة البدء لإقامة 1 وحدة سكنية وخدمات بموقع قرية الغرقانة، مشددة على ضرورة الانتهاء من النموذج الأول قبل مؤتمر المناخ لعرضها ضمن قصص النجاح.

وأجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية بمحمية نبق لمتابعة الأوضاع البيئية ودعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير تجربة متميزة للزوار، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية، استمراراً لجولتها لمتابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ cop27.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من أعمال التطوير بمشاركة القطاع الخاص لتوفير خدمات بيئية بطابع عالمى مع حماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وخاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم أعمال التطوير التى تشهدها محمية نبق ومنها تطوير مركز الزوار وتحويله لمركز للدراسات الحقلية والميدانية لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية بالإضافة الى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار بالمحمية لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ على الأنظمة البيئية، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين.

كما تضمنت الجولة تفقد مواقع الاستثمار بالمحمية لإقامة نزل بيئى وتطوير الشاطئ بمشاركة عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية ودمج المجتمع فى حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار بما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ على الأنظمة البيئية، خاصة فى ظل عودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية.

وشددت وزيرة البيئة، على أن استراتيجية الوزارة للاستثمار بالمحميات تتضمن تحديد الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الواجب اتباعها بكل نشاط مصرح به داخل المحميات سواء للأنشطة الاقتصادية القائمة بالفعل أو الأنشطة الاقتصادية المستقبلية، علاوة على الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، وكل ذلك يتضمن إعداد حقائب استثمارية كاملة باشتراطتها العامة والخاصة والتى يتم تجهزيها للطرح سنوياً، مشيرة إلى أنه تقوم اللجنة حالياً بمراجعة مشروع استثمارى بيئى ضخم بمحمية نبق يتضمن ثلاثة محاور، وهي تطوير قرية الغرقانة من خلال إنشاء عدد 51 وحدة سكنية متوافقة بيئياً مع طبيعة الموارد الطبيعية والثقافية بالمحمية كأحد جوانب تطوير المجتمع المحلي بالمحمية.

وتضمنت الجولة تفقد السيارات الكهربائية والدراجات المائية كإحدى الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بالمحمية لدعم السياحة الشاطئية بطرق جديدة وغير تقليدية.