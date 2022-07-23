شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقى بمجموعة من الأطفال وممثلى المجتمعات المحلية بمحمية نبق بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - وزيرة البيئة: الاستراتيجية المصرية لحماية التنوع البيولوجي قلبها دعم المجتمع المحلى وتنميته والمجتمع المحلى يشيد بالتطوير واثره فى زيادة الزائرين - وزيرة البيئة تؤكد الاستثمار بالمحميات الطبيعية سبيلنا لحماية الموارد الطبيعية و توفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية - تشارك مجموعة من الأطفال زيارتهم لمحمية نبق و تؤكد نعمل من اجلكم فانتم امل مصر لحماية البيئة و استعادة التناغم مع الطبيعة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمحمية نبق، اجتماعا موسعا مع ممثلى المجتمع المحلى والعاملين بالمحمية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على أوضاعهم ومشاركتهم فى خطط الإدارة البيئية للمحميات، وذلك فى إطار جولتها لمتابعة الاستعدادات لإستضافة مؤتمر المناخ cop27 بالمدينة، بحضور الدكتورة على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية.

أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع المجتمع المحلى الذى يعد قلب الاستراتيجية المصرية لحماية التنوع البيولوجي وعمود عمليات التطوير بالمحميات الطبيعية مشددة على أهميتهم فى حماية المحميات و مواردها الطبيعية و تراثها البيئى والثقافى .

واوضحت وزيرة البيئة أن الاتجاه للاستثمار بالمحميات سبيلنا لحماية الموارد الطبيعية و توفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية وتنميتهم اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا لذلك فان كافة الاستثمارات تتم بالتعاون مع المجتمعات المحلية حيث يتم عرض التصورات المقترحة لإشراك القطاع الخاص بالمحميات بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود و الأعمال بينهم.

اكدت وزيرة البيئة على دعم المجتمع المحلى لأعمال تطوير المحمية ساهم فى تكامل الجهود بين الوزارة و السكان المحليين كشريك رئيسى للعمل البيئى للارتقاء بمستوى المحميات ومنها محميات شرم الشيخ لتظهر فى أبهى الصور بما يعود بالمصالح على مصر و سكانها المحليين كجزء اساسى من ابنائها.

كما اشاد المجتمع المحلى بالتحديثات المستمرة بالمحميات لزيادة السائحين بتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار و خاصة ان هذا التطوير تم فى ظل فترة حرجة على العالم كله نظرا لانتشار جائحة كورونا و التى حرصت وزارة البيئة على استغلالها فى الاهتمام بالمحمية و حماية استدامة مواردها واطفاء عليها المزيد من المزايا مما يعود على المحميات بمزيد من الفوائد.

وقد تناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين وافكارهم فى دعم السياحة البيئية و حماية الموارد الطبيعية

كما التقت وزيرة البيئة بعدد من الأطفال خلال زيارتها لمحمية نبق و شاركتهم عدد من انشطتهم التى تساهم فى ادماجهم فى اعمال الحماية وصون البيئة و التنوع البيولوجي و اكدت اننا نعمل من اجلكم فانتم امل مصر لحماية البيئة و استعادة التناغم مع الطبيعة.