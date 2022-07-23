شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: جهاز تشغيل الشباب يدعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن المحافظة تضع ضمن أهم أهدافها الارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب، عن طريق تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة يعمل على تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وهيئة نظافة القاهرة قام بتدريب 150 خريجا وخريجة على عدد من البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل مثل إدارة الجودة الشاملة، والتصميم على الحاسب الآلى، وبرامج الفوتوشوب وبرنامج التفصيل والخياطة .

وبعد انتهاء التدريب تم توفير فرص عمل للمتدربين بأحد المصانع في المنطقة الحرة في مدينة نصر، كما تم توفير وسائل انتقال للمتدربين للمصنع أثناء الاختبارات الورقية والعملية لهم، حيث اجتاز 100 خريج منهم الاختبارات وحصلوا على وظائف مشرفى إنتاج ومشرفى جودة وعمال وعاملات تفصيل.