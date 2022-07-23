شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: 23 يوليو من أهم أيام المجد فى تاريخ مصر المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية يوم الثالث والعشرين من يوليو، بأنه من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"تمر اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي نستلهم منها عبرة لحاضرنا، فقد كان هذا اليوم واحداً من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة، ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال".