شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 على ثورة 23 يوليو 1952.
الرئيس السيسي: إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنجازات الدولة المتلاحقة في مختلف المجالات شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء المستقبل، مؤكدا: "لقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 70 على ثورة 23 يوليو المجيدة: "إننا قادرون - بإذن الله، وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم - على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة، للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم، في حاضر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجًا للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنه".
فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها وهي الدفعة رقم 4 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
الإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أعلنت قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.
هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو.
بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو.
أعلن مدير خلية الأزمة في محافظة فارس جنوبي إيران، أن السيول التي اجتاحت مناطق قرب مدينة استهبان أسفرت حتى الآن عن مصرع 15 مواطنا وفقد 13 آخرين.