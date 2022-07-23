شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 على ثورة 23 يوليو 1952.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنجازات الدولة المتلاحقة في مختلف المجالات شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء المستقبل، مؤكدا: "لقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 70 على ثورة 23 يوليو المجيدة: "إننا قادرون - بإذن الله، وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم - على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة، للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم، في حاضر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية". قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجًا للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنه". الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته

الرئيس السيسي: إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدمالرئيس السيسي: ذكرى ثورة يوليو قوة دفع متجددة للعمل للنهوض بوطننا العزيزالأكاديمية الطبية العسكرية تعلن فتح باب التسجيل للأطباء البشريين والأسنان

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها وهي الدفعة رقم 4 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تم فتح باب الحجز لقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة ٢٨م٢ تقريبا للقطعة، بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع. تنسيق الثانوية العامة 2022.. تخصيص إيميل لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أعلنت قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة. أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سريان منح مهلة 6 أشهر اعتبارا من أمس الأول بدون مقابل تضاف إلى مدة تنفيذ المشروعات بقطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة، والتى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعٍ سابق، تلبية للطلبات المقدمة للهيئة، ولاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمدن الجديدة، وأسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو. بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو. الرئيس الصيني يتقدم بالتهاني للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة رئيس بيلاروسيا: مصر حققت نجاحات تنموية كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسي الإسكان: بدء سريان مهلة 6 أشهر بدون مقابل لمدة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة الإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة