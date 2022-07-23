شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجه البحري وسيناء والصعيد نهارا معتدلة ورطبة ليلا، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وعلي مسطح البحر الأحمر وخليج السويس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، فضلا عن تجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

ويشهد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.