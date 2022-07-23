شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نفخر بثورة 23 يوليو ونستلهم من أهدافها روح الإصرار والإرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن هذه الذكرى ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وتابع الرئيس: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصر".