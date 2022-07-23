شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2022..انطلاق ثالث جولة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية1أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، إجراء الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس القادم، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المعادلة والثانوية العامة)، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه تقرر انعقاد اختبارات القبول فى الجامعات الأهلية الأربع، يوم الإثنين من كل أسبوع، بداية من الاختبار القادم، الموافق يوم الإثنين 1 أغسطس، وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المُعادلة والثانوية العامة)، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار وسوف تُعلن نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع، كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربع أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة.

وأشار الدكتور عبدالحميد شعيره مُنسق الجامعات الأهلية، إلى أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية وتعليمات حول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات ويقدم إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة.

وأوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، تطرح عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال الطب البيطري (برنامج الطب البيطري)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).

وأوضح د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، أن الجامعة تقدم العديد من البرامج المُميزة خلال العام الأكاديمي 2023-2022، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز)، وفى مجال هندسة الحاسبات تقدم برنامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني" وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات (علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية")، وبرامج العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل؛ (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة)، وفى مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharma D)، وفى مجال العلوم الإدارية والأعمال (المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)، وبرامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات (التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية)، ومجال طب الأسنان، كما طرحت الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات (الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية).

وأوضح د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الحديثة للعام الأكاديمي 2023-2022، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية " الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، مجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، مجال علوم الحاسبات ويشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات "الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو)، مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ويشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، مجال التمريض (علوم التمريض)، مجال العلوم الإدارية والأعمال ويشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، ويتم منح شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة في برامج "التسويق، إدارة الأعمال، نظم معلومات")، مجال اللغات التطبيقية (برنامج اللغة اليابانية)، مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني)، مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).

وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الأكاديمي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية)، وفي مجال هندسة الحاسبات (هندسة الحاسب ويشمل المسارات: "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية) مجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج (إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، تصميم المنسوجات والموضة)، ومجال هندسة المنسوجات يشمل برامج (علوم وهندسة مواد المنسوجات ، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات)، مجال العلوم الأساسية المُتقدمة ويشمل برامج (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، ومجال الدراسات القانونية الدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).