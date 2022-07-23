شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. ما أماكن اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إعلان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى عن بدء وانطلاق مرحلة حجز وتسجيل اختبارات القدرات للعام الجامعى 2022 / 2023، ينشر الخليج 365 أماكن أداء اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون.

وأكدت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق، أنه يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا.

كما يؤدى طلاب محافظات "قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر" اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر، أما طلاب محافظات "أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج" يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

أما طلاب محافظات "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية" يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.