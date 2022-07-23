شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. ما أماكن اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق، أنه يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا.
كما يؤدى طلاب محافظات "قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر" اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر، أما طلاب محافظات "أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج" يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.
أما طلاب محافظات "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية" يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.