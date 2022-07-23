شكرا لقرائتكم خبر عن من الجمهورية الجديدة.. تحية للجمهورية الأولى.. كلمة الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إذ أكد أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجًا لنضال طويل، قاده الشعب المصري، دفاعًا عن حقه في وطن مرفوع الرأس، فقد استطاعت تلك الثورة، أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا، وتغير وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار، وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية، وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية.