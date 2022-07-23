شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين ينتهون من امتحانى الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)" فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2021/2022، وعددهم (1796) طالبا فى 14 محافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومتمنيًا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان السير لمدارس (المتفوقين STEM)، ولم تتلق أى ملاحظات.