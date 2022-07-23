شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ذكرى ثورة يوليو قوة دفع متجددة للعمل للنهوض بوطننا العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 70 على ثورة 23 يوليو المجيدة: "إننا قادرون - بإذن الله، وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم - على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة، للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم، في حاضر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية".

وأضاف الرئيس السيسي: "وفي الختام أتوجه إليكم جميعًا مجددًا، بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان وتقدم.. ودائمًا وأبدًا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".