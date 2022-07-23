شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنجازات الدولة المتلاحقة في مختلف المجالات شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء المستقبل، مؤكدا: "لقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو.