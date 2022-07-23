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الرئيس السيسي: جهود الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى الصمود أمام التحديات العالمية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ساهمت فى الصمود أمام التحديات العالمية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو: "لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة، على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدًا، الصمود أمام تلك الأزمات العاتية، التى تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات".

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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