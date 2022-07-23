شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: جهود الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى الصمود أمام التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ساهمت فى الصمود أمام التحديات العالمية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو: "لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة، على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدًا، الصمود أمام تلك الأزمات العاتية، التى تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات".