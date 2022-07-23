شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة.