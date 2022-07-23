شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي فى ذكرى ثورة يوليو: سيظل تاريخ قواتكم المسلحة حافلا بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب بمناسبة الاحتفال بالذكري السبعين لثورة يولي، قائلا:"سيظل تاريخ قواتكم المسلحة حافلا بالبطولات.. ومن ثورة يوليو المجيدة التي التفت حولها وساندتها قوي الشعب ليسطر التاريخ العلاقة بين الشعب وجيشه، إنها علاقة فريدة بين شعب عظيم وجيش يمثل مؤسسة وطنية عريقة".

وأكد الرئيس السيسي، إننا نُصر على تحقيق الغايات العليا من أجل تحقيق طموحات وطننا الغالي.