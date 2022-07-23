شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يشيد بمستوى العلاقات المشتركة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، بمستوى العلاقات الموريتانية - المصرية، مؤكدا عمق العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مباحثات السفير المصري لدى موريتانيا السفير خالد يوسف، مع وزير الخارجية الموريتاني الذي رأس وفدا حكوميا للمشاركة في احتفالات السفارة المصرية في نواكشوط بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة.

وقال السفير خالد يوسف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزير الخارجية الموريتاني أعرب عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين وترحيب موريتانيا بالشركات المصرية الراغبة في المشاركة بالعملية التنموية التي تشهدها موريتانيا.

وأوضح السفير المصري أن اللقاء تناول بحث عدة مواضيع من بينها الاستعدادات الجارية في نواكشوط لعقد دورة اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزراء خارجية البلدين خلال الأسابيع المقبلة، حيث وصل عدد الاتفاقيات وبرامج التفاهم الموقعة على هامشها، إلى 13 اتفاقية، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين وخصوصا مشاركة الشركات المصرية في البني التحتية وقطار نواكشوط .