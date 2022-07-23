شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تاريخ القوات المسلحة حافل بالبطولات والإنجازات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 23 يوليو ساهمت فى ترسيخ حق الشعوب فى قرار مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو: "سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة".